На тротуарах трех магистральных улиц Алматы освещение появится в этом году

На тротуарах трех улиц Алмалинского района Алматы в этом году планируется установить освещение, сообщил аким района Айдар Жакибаев на встрече акима города Ерболата Досаева с жителями.

Отвечая на вопросы о городском освещении, аким города Ерболат Досаев подчеркнул, что качественное наружное освещение – один из главных приоритетов работы городских властей в этом году. Аким также напомнил, что система освещения была возвращена в городскую собственность в прошлом году после судебных тяжб.

«Первым пилотным проектом у нас был как раз Алмалинский район, уже с октября месяца все остальные семь районов также получили на балансы свои световые точки и начали вопросы модернизации и обновления, – сказал Досаев. – В этом году мы хотим почти 40 км линий заменить, более 5 тыс. новых светоточек сделаем, и в том числе особое внимание теперь уделим не только уличному освещению, но и тротуарному».

Аким Алмалинского района Айдар Жакибаев добавил, что в этом году предполагается тротуарное освещение трех магистральных улиц района: проспект Абая, улица Толе би и проспект Абылай хана.

«Власть» наглядно показывала, как даже центральная часть города оставалась неосвещенной, пока акимат судился с подрядчиками, в репортаже «Алматы – город во тьме».