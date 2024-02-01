В Астане возобновится работа градостроительного совета, сообщил акимат Астаны в ответе на запрос «Власти». Состав градсовета находится на этапе согласования и визирования.

«На основании пункта 3 статьи 12 закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 296 "О статусе столицы Республики Казахстан" решением акимата города Астаны № 510-18 от 22 августа 2023 года создан градостроительный совет города Астаны», – сообщает акимат столицы.

В ответе на запрос «Власти» управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города не сообщило, кто входит в состав градсовета, потому что решение о его утверждении находится на стадии согласования. Однако акимат Астаны сообщил, что члены градостроительного совета активно участвовали в обсуждении генерального плана до 2035 года.

Ранее работа градсовета была приостановлена в 2020 году во время работы бывшего акима Алтая Кульгинова из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Акимат Астаны сообщил, что «онлайн-формат не позволял эффективно рассматривать и обсуждать вопросы и проекты, требующие специализированного внимания».

Градостроительный совет возглавляется акимом города. В его состав входят руководители акимата по делам архитектуры, градостроительства и строительства, государственного архитектурно-строительного контроля и надзора столицы, ведущие архитектуры. Также могут участвовать представители общественных объединений и ассоциаций.

Основная задача совета – это рассмотрение и оценка наиболее значимых градостроительных и архитектурных проектов на территории города с целью повышения их качества с учетом современных требований и потребностей жителей, добавил акимат столицы. Градсовет действует в формате коллегиального органа и осуществляет «единую градостроительную и архитектурную политику» акимата города.