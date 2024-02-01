Парламент закрепил ограничения для школьников в использовании телефонов на уроках

А зачислять в первый класс будут без тестирования
Тамара Вааль, Астана, Власть
В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам образования, наставничества и безопасности детей». Документом предусматривается запрет на застройку при отсутствии рядом школы, детского сада и больницы, обязательное обследование объектов образования старше 30 лет на предмет безопасности и ограничение на использование учениками телефонов во время уроков.
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