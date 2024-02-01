Парламент закрепил ограничения для школьников в использовании телефонов на уроках

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам образования, наставничества и безопасности детей». Документом предусматривается запрет на застройку при отсутствии рядом школы, детского сада и больницы, обязательное обследование объектов образования старше 30 лет на предмет безопасности и ограничение на использование учениками телефонов во время уроков.

«Законом предусмотрено утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады, принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера и другое», - сказал депутат сената Алтынбек Нухулы.

Для обеспечения безопасности детей законом устанавливаются требования по обязательному обеспечению оконных проемов замками безопасности, вводится запрет на строительство жилых комплексов без учета размещения объектов здравоохранения и образования.

Ранее мажилис на законодательном уровне закрепил норму по ограничению на использование сотовых телефонов школьниками во время уроков. Депутат Асхат Аймагамбетов пояснял, что этот вопрос очень долго обсуждался, но в итоге было принято решение, что ребенок может принести в школу мобильный телефон, но не может его использовать во время уроков. Только если учитель позволит использовать мобильные телефоны для того, чтобы работать по каким-то инновационным методам.