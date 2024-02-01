Фемактивистки Алматы намерены провести митинг за право проведения женского марша 8 Марта

«Сегодня отправим уведомление в акимат о проведении митинга на ближайших выходных», – сообщила co-основательница инициативы «Феминита» Жанар Секербаева.

Активистки отметили, что акимат трижды отказал в проведении марша. Помимо митинга феминистки планируют выходить на пикеты.

«Все, что я прошу от акимата, – дать мне три часа один раз в году говорить о своих правах. Я не думаю, что это очень много», – заявила одна из организаторок Молдир Албан.

Первое уведомление на митинг и заявление на марш в 2024 году фемактивистки подавали еще прошлой весной. По их словам, акимат объяснил отказы тем, что «существует угроза нарушения общественного порядка при проведении мирных собраний на заявленную тему». Ранее сообщалось, что на площади Уалиханова, утвержденной маслихатом, 9 марта будут ремонтные работы, а площадь за кинотеатром «Сары-Арка» будет занята «культурно-массовым мероприятием».

Прошлой весной тема марша была «За права казахстанских женщин», сейчас – «Свобода и безопасность казахстанских женщин». Феминистки считают, что отказ акимата – это дискриминация по признаку пола, гендера и убеждений.

В прошлом году акимат также отказывал в проведении марша и митинга 8 Марта, так как все места, утвержденные маслихатом, были заняты «Лигой Волонтеров». Тогда феминистки планировали обжаловать отказ в суде и провели митинг за право на проведение женского марша. В итоге акимат согласовал митинг за права женщин в парке им. Ганди, где разрешено проводить мероприятия численностью до 300 участников.

Казахстан три года назад формально изменил законодательство о мирных собраниях, перейдя с разрешительного на уведомительный характер их проведения. В реальности акиматы, как и ранее, постоянно отказывают в проведении митингов с общественно-политической тематикой.