Есть риски для самих спасателей, поэтому принято такое решение
Поисково-спасательные работы на территории «Майкаинзолото» приостановлены
фото мчс

На месте обвала на территории АО «Майкаинзолото» приостановлены поисково-спасательные работы, сообщила пресс-служба ДЧС Павлодарской области.

Как поясняется, структура грунта изменена и ослаблена, есть полости и пустоты как на месте проводимых работ, так и под ними, поэтому существует высокий риск обрушений и провалов.

«Проведение каких-либо горных, поисково-спасательных работ на данном участке связано с повышенным риском для всех участников поисково-спасательных работ. Заместителем руководителя ликвидации аварии - заместителем директора Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС Ерланом Жаркимбековым принято решение о приостановке проводимых работы в связи с имеющейся угрозой для жизни работающих спасателей, машинистов экскаватора», - отметили в ДЧС.

В связи с этим будет привлечен эксперт в области промышленной безопасности, горных, геологических работ для обследования всего периметра обвала и получения заключения либо о продолжении, либо полной приостановке поисково-спасательных работ.

Комиссия по расследованию несчастного случая установила семь ответственных лиц, действия которых и привели к ЧП. Комиссия пришла к выводу, что причинами стали неудовлетворительная организация производства работ, непроводимый должным образом производственный контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО «Майкаинзолото». Также на предприятии должным образом не осуществлялся контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков, за существующими пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, не производилось их принудительное обрушение с последующим погашением.

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