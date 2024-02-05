Норму о химической кастрации педофилов готовы поддержать в МВД

Правительство Казахстана не приняло поправку в законодательство о химической кастрации педофилов, но депутаты в рамках рабочих групп намерены все же внести ее в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Об этом в понедельник в ходе презентации документа в мажилисе заявил депутат Елнар Бейсенбаев. В свою очередь, заместитель министра внутренних дел заверил, что МВД готово данную поправку поддержать.

«Теперь педофилам выносится суровое наказание - пожизненное заключение в тюрьмы. Но, кроме того, мы от имени фракции давали поправку насчет хирургической кастрации педофилов. Здесь правительство показало свою бесхребетность и не приняло эту поправку», - заявил Бейсенбаев.

По его словам, кабинет министров это мотивировал противоречием конвенции по правам человека. Но депутат считает, что эти доводы «не имеют четкой аргументации».

«Во многих европейских странах есть хирургическая кастрация. Мы не говорим, что нужно кастрацию применять ко всем педофилам. Мы даем суду выбирать, если педофилия была совершено с особой жестокостью, то данную кастрацию нужно делать», - считает депутат.

Он подчеркнул, что только в 2022 году порядка было совершено 430 преступлений по половой неприкосновенности детей. И добавил, что от имени фракции «мы еще посадим данную поправку».

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, в свою очередь, подчеркнул, что данный вопрос не входит в компетенцию МВД. И предположил, что правительство в данном случае исходило из ужесточения санкции для педофилов - пожизненное лишение свободы. Соответственно, считает он, в таком случае автоматически отпадает вопрос кастрации. Однако, заверил он, если депутаты все же внесут подобную норму в законодательство, МВД ее готово поддержать.

«На сегодня у нас есть медицинская кастрация, которая судами применяется. Не знаю, вопрос (применения химической кастрации - В.) возможно требует дополнительного обсуждения. Сказать, что МВД категорически против, я не могу. Потому что мы, как карательный орган, поддерживаем любые начинания, направленные на ужесточение. Если наше мнение будут спрашивать, то мы готовы поддержать эту позицию», - пообещал Лепеха.

Напомним, новым законопроектом О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», который в понедельник презентовали в мажилисе, предлагается ужесточить наказание для педофилов и убийц малолетних детей. Вместо действующих до 20 лет лишения свободы депутаты предлагают давать им пожизненный срок.