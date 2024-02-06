Фемактивистка Вероника Фонова вышла на одиночный пикет в Алматы

Активистка феминистской организации KazFem Вероника Фонова вышла в Алматы на одиночный пикет у Государственного театра оперы и балета им. Абая.

Фонова выразила недовольство тем, что ушедшее накануне в отставку правительству не поддержало поправки депутатов по введению уголовной ответственности за харрасмент, а также заявлениями депутата мажилиса Анаса Баккожаева, что все конфликты в семье происходят из-за «длинного языка женщины».

«На данный момент у нас есть очень много проблем, которые мы хотим мирно обсудить с властями города, страны, с правоохранительными органами. Существует сталкинг, харассмент, которык, кстати, также был обсуждены во вчерашнем чтении законопроекта о бытовом насилии, но тем менее не прошли и были полностью проигнорированы, оставленные без внимания», - отметила Фонова.

Она также задалась вопросом, будет ли наказан тот, кто напал на нее в прошлый раз.

«Я хочу спросить: будет ли наказан человек, который в субботу напал на меня на согласованном одиночном пикете за права проводить мирное собрание, в частности, 8 марта? И второй вопрос: будет ли получено разрешение, согласование на митинг за женские права, за женскую свободу?! Именно по этой причине я выхожу на одиночный пикет», - заявила фемактивистка.

3 февраля Фонова вышла на первый из серии согласованных пикетов с требованием разрешить проведение митинга и марша 8 марта. Однако неизвестный мужчина и его соратники попытались сорвать пикет, вырывая из рук Фоновой плакат, а затем вызвав полицию. Все происходившее было снято на видео.

Фемактивистки на прошлой неделе сообщили, что намерены добиваться разрешения на проведение митинга и марша 8 марта, в согласовании которых им ранее под разными предлогами отказал акимат Алматы. В прошлом году митинг 8 марта также не согласовали, но через некоторое время разрешили провести небольшую акцию в парке Ганди, где разрешено собираться лишь группам до 300 человек.