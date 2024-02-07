Токаев требует увеличить приток инвестиций в экономику

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в среду в ходе расширенного заседания правительства о снижении доли инвестиций в основной капитал. Он требует увеличить их приток, как внешних, так и внутренних, и сформировать целостную экосистему их привлечения.

«Другими словами, в экономику не вкладывается достаточно средств, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста. (...) Задача привлечения частных инвестиций должна быть для акимов одной из самых важных. В целом деятельность всех государственных органов должна быть нацелена на привлечение большего объема инвестиций в экономику и соответствующим образом оцениваться», - заявил Токаев.

Он считает, что инвесторам, и «тем более крупным инвесторам», готовым вложить крупные суммы в экономику Казахстана, следует оказывать весь спектр поддержки по принципу «одного окна» и запустить действенную систему мониторинга реализации проектов.

Токаев также раскритиковал местные власти, заявив, что акимы «по старинке делают упор на выбивание бюджетных средств вместо привлечения частных вложений». В результате сроки запуска проектов либо переносят, либо вовсе пропадают.

По результатам первого полугодия будет подведены итоги работы инвестиционного штаба, а также предметно будут оценена работа каждого министра и акима в этом направлении, заявил президент.

Он поручил правительству пересмотреть инфраструктурный план и точечно проработать привлечение частных инвестиций в стратегически важные проекты, предусмотрев меры финансовой поддержки лишь для крайних случаев. Еще одним источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов.



