Токаев не видит результатов работы министерства водных ресурсов и ирригации

Министерство водных ресурсов и ирригации, специально созданное для решения проблем с водой, не приносит ожидаемых результатов, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в среду в ходе расширенного заседания правительства. Он считает, что в стране нужно широко внедрять водосберегающие технологии.

«Созданное специально министерство водных ресурсов и ирригации пока ожидаемых результатов не приносит. Тем временем соседние государства к решению проблемы дефицита воды подходят гораздо более активно и целеустремленно. У нас же только недавно была принята концепция развития системы управления водными ресурсами. Обсуждение документа сильно затянулось. При этом в стране только 13% орошаемых земель охвачены технологиями водосбережения», - заявил Токаев.

По его словам, в зоне риска находятся поливные земли Туркестанской и Кызылординской областей, однако там должным образом не проводится работа по сокращению посевов влагоемких культур, переходу на засухоустойчивые сельхозкультуры и внедрению водосберегающих технологий. Для исправления ситуации нужны решительные меры, считает Токаев.

«Прежде всего следует широко внедрять водосберегающие технологии. Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления – вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой – крайне важная задача, вопрос национальной безопасности. Вопросы водообеспечения, рационального водопотребления должны учитываться во всех отраслевых политиках – в промышленности, АПК, коммунальном хозяйстве», – заявил Токаев.

Он добавил, что от доступности водных ресурсов зависит устойчивое развитие агропромышленного комплекса, и напомнил, что в прошлом году фермеры Жамбылской области в полной мере ощутили остроту нехватки поливной воды. А этот год также ожидается засушливым.