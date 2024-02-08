Еще 44,6 млрд тенге возвращено государству в рамках дел в отношении Кайрата Сатыбалды – Антикор

Антикоррупционная служба сообщила, что «буквально на днях» в рамках расследуемых уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана, дополнительно возвращены 44,6 млрд тенге.

«В настоящее время средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству», - говорится в сообщении Антикора, но не уточняется, откуда были возвращены средства и каким образом.

В начале года расследование в отношении Кайрата Сатыбалды по факту отмывания преступных доходов было завершено. Всего с начала 2022 года Антикор вернул активов на сумму 912 млрд тенге, из них Сатыбалды в рамках уголовных дел вернул 650 млрд тенге.

Также в январе часть рынка «Байсат» в Алматы, принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды - Бауыржану Нурсултану, была возвращена государству. Ранее в рамках досудебного расследования Сатыбалды добровольно вернул большую часть рынка «Байсат».

Кайрат Сатыбалды был арестован в марте и осужден в сентябре 2022 года на шесть лет лишения свободы за организацию схем хищения из «Казахтелекома». При этом Антикор и другие ведомства ранее заявляли, что расследуют несколько уголовных дел в отношении Сатыбалды.

В середине декабря Антикор отчитывался, что обеспечил возврат в Казахстан $120 млн, незаконно выведенных за пределы страны племянником бывшего президента Кайратом Сатыбалды. Ведомство не сообщало, откуда были возвращены средства и каким образом обеспечивался их возврат. При этом оно называло только сумму в 912 млрд тенге, которые были возвращены в бюджет и квазигоссектор за последние два года.

Ранее различные структуры ранее уже отчитывались о том, что Сатыбалды добровольно вернул государству многие активы, в числе которых доля в нацкомпании «Казахтелеком», компании в железнодорожной и телекоммуникационной сферах, у него также были изъяты драгоценности на сумму более $200 млн.