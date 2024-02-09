В Астане растет заболеваемость корью среди взрослого населения

Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова на брифинге в пятницу сообщила, что с начала года в Астане зарегистрировано 1 890 первичных и 532 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет – 381. При этом наблюдается снижение заболеваемости среди детей в возрасте до одного года, в год и в 2 года по сравнению с декабрем 2023 года.

«Интенсивный показатель заболевших детей до 1 года снижен с 692,7 до 589,4, или на 15%, детей в год – с 880,2 до 805,3, или на 8,5%, и детей в 2 года – с 701,6 до 551,9, или на 21,3%. Снижение в указанных возрастах – это результат проводимой дополнительной массовой иммунизации. Однако отмечается рост среди взрослого населения, интенсивный показатель среди которых увеличился с 25,2 до 40,2, или на 37,3%», - сказала Бейсенова.

По ее словам, в целом распространение кори происходит из-за непривитых лиц, которые составляют 68% от общего числа заболевших.

Бейсенова также сообщила, что в рамках дополнительной иммунизации охват прививками против кори детей от 6 до 10 месяцев составил 56,1 %, или 13 473 детей, детей в возрасте 2-4 лет – 75,9%, или 59 205 детей. Всего с 6 ноября 2023 года привито 94 166 человек, или 77,8% от 121 тыс. подлежащего контингента.

«В настоящее время продолжается вакцинация недопривитых детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев и детей в возрасте 2-4 лет до требуемого не менее 95% охвата. Охват иммунизацией против кори медицинских работников, не имеющих профилактическую прививку против кори, достигло 100%», - добавила санврач столицы.

Наверстывающей иммунизацией охвачено 13 678 детей в возрасте 7-18 лет. А с начала января привито 1 038 детей, или 22,9%, от общего числа ранее отказавшихся от прививок – это 4 529. Также с начала года привито 1 067 детей, или 39% от общего числа детей, имевших медотоводы (2 730 детей).

«Чтобы иммунизация была максимально эффективной, охват вакцинацией должен быть не менее 95%. Тогда иммунизация даст эффект, и тем самым надеемся, что ситуация начнет стабилизироваться. А если на вакцинацию придет меньше людей, то, соответственно, вспышка затянется. Тут многое зависит от ответственности населения и их осознанности», - заключила Бейсенова.