В Казахстане заблокировали сайт для ЛГБТ-подростков

В Казахстане ограничен доступ к сайту Selftanu.kz, на котором размещены материалы для ЛГБТК+ подростков по темам здоровья, отношений и принятия сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Об этом сообщили в министерстве культуры и информации.

Ведомство сообщило, на постоянной основе проводит мониторинг информационного поля на предмет соблюдения требований законодательства, и что в ходе мониторинга на интернет-ресурсе selftanu.kz было выявлено «нарушение законодательства, связанное с размещением информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей».

«Согласно письму комитета по охране прав детей министерства просвещения Республики Казахстан уполномоченный орган по охране прав детей считает необходимым ограничить доступ к интернет-ресурсам, распространяющим идеи движения ЛГБТ среди казахстанского населения, учитывая психовозрастные особенности детей, их уязвимость от негативного влияния информационной среды, исторических и иных традиций, культурных ценностей казахстанского общества и государства, а также в целях надлежащего воспитания и полноценного развития детей», – сообщило министерство.

Отметим, что в Казахстане нет официально зарегистрированного «движения ЛГБТ», однако эту же формулировку также использовали в российском законодательстве при признании фактически отсутствующего движения экстремистским.

В ведомстве также сослались на закон о правах ребенка, согласно которому цели государственной политики в интересах детей включают содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также реализации личности ребенка в интересах общества, традиций народов государства, достижений национальной и мировой культуры, а также обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Минкульт также отметил, что, по закону о средствах массовой информации, интернет-ресурс отнесен к СМИ, а информация, размещенная на нем, является продукцией средства массовой информации.

Ведомство также сослалось на закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которому к запрещенной для детей относится информация, содержащая специальный сексуально-эротический характер, а также распространение которой среди детей запрещено иными законами Республики Казахстан.

Кроме того, в ведомстве сослались на закон о правах ребенка, согласно которому «использование средств массовой информации, распространяющих порнографию, оказывающих вредное воздействие на детей и способствующих совершению правонарушений, также преследуется по закону, и их распространение запрещено».

«В этой связи, министерством были приняты меры по ограничению доступа к интернет-ресурсу selftanu.kz в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона “О связи”», – сообщило ведомство, добавив, что в случае устранения интернет-ресурсом нарушений законодательства доступ к нему будет восстановлен.

Ведомство заявило, что «в вопросах соблюдения требований законодательства Республики Казахстан всегда придерживается позиции выстраивания конструктивного диалога и налаживания сотрудничества с администрациями интернет-ресурсов».