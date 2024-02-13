В Алматы проходит акция участников Желтоксана против ЛГБТ

В Алматы возле памятника «Тәуелсіздік таңы» на пересечении улиц Сатпаева и Желтоксан собрались участники общественного объединения «Желтоксан 86», они проводят акцию против ЛГБТ. Об этом сообщает со-участница феминистской инициативы «Феминита» Жанар Секербаева в прямом эфире в Instagram.

Несколько десятков участников Желтоксана провели обряд и зажгли адыраспан, а также прочли молитву. Жанар Секербаева сообщила, что таким образом они попытались очистить это место после прошедшего здесь недавно одиночного пикета участницы «Феминиты» Ақторғын Ақкенжебаласы, которая 10 февраля потребовала не препятствовать феминистскому маршу 8 марта.

«Эта группа выступает против ЛГБТ и сейчас собирается сделать ритуал, чтобы очистить это место от нас», – сообщила Секербаева. Момент зажжения адыраспана был зафиксирован в прямом эфире.

Одна из участниц акции Гулбахрам Жунус зачитала требования от имени общественного объединения «Желтоксан 86»: «Мы требуем от государства специального закона для запрета и наказания для бессовестных и опасных действий ЛГБТ, опасного для интересов, будущего и судьбы нашего процветающего народа». Они обратились с этим требованием к президенту Токаеву, премьер-министру Бектенову, депутатам и народу. Они также потребовали запретить «выходить каждый год накануне 8 марта, в праздник матерей и женщин».

«Это показывает, насколько общество Казахстана расколото. Люди, которые пострадали от режима Назарбаева, против чего они выступают? Против другой группы граждан, которые ничего Казахстану не сделала, против ЛГБТ. Они принесли сюда адыраспан, чтобы освятить это место. Я вам обещаю, я буду приходить сюда каждый день. Мне, казахстанке, которая здесь родилась, никто может мне этого запретить», - сказала Жанар Секербаева.

Полиция, присутствующая на месте акции, не ответила на вопросы Секербаевой о том, была ли согласована акция, и посоветовала обратиться в ДВД города.