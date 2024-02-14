Мажилис закрепил запрет на въезд иностранцам, судимым за изнасилование детей и причастным к терроризму

Иностранным гражданам, у которых есть судимость за педофилию или экстремистскую или террористическую деятельности запретят въезд в Казахстан. Такие нормы содержатся в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис.

«Законопроект предусматривает следующие основные положения: определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области миграции; ограничение въезда в нашу страну и приобретения гражданства страны иностранцам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также вводится запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности», - сказал депутат Манерам Магеррамов.

Также законопроектом урегулированы вопросы использования в чрезвычайных ситуациях документов с истекшим сроком действия.

Отметим, что в первом чтении этот документ мажилис одобрил еще в апреле 2022 года. Ко второму чтению депутаты внесли поправки, предусматривающие совершенствование процедуры присвоения статуса «кандас», а также приема в гражданство и восстановления в гражданстве Республики Казахстан. Они предложили принимать в казахстанское гражданство в упрощенном порядке вдов граждан Казахстана, постоянно проживающих на территории страны на законных основаниях, независимо от срока; включить в региональную квоту приема кандасов отдельных членов семей этнических казахов, вдов кандасов и их общих детей; обеспечить защиту государственных субсидий на переезд, на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг, выплачиваемых участникам добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, от взысканий по кредитным обязательствам перед банками и финансовыми организациями. А трудовым мигрантам депутаты предложили предоставлять возможность получать трудовое разрешение на срок от одного до двенадцати месяцев.

Помимо этого, внесена норма о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исправительной системы.