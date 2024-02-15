Арестован совладелец компании «Тиолайн»

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о начале расследовании в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева по подозрению в незаконном предпринимательстве, он арестован.

«3 февраля сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн" Виктор Долгалев. С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в департамент АФМ по Северо-Казахстанской области», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, в 2021 году министерство индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгло контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге. Верховный суд подтвердил правомерность действий министерства. Несмотря на то что Долгалеву в 2020 году было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн», он создавал подконтрольные структуры, отмечает АФМ.

«Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды», – подчеркивают в ведомстве.

В целом общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. По версии следствия, на эти средства выкуплено порядка 7,5 тыс. га земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых незаконно ведется добыча руды.

Долгалев также подозревается в неуплате налогов и платежей в бюджет на сумму около 2 млрд тенге.