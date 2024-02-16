За первые три месяца войны между Израилем и ХАМАС были убиты 77 журналистов – CPJ

В 2023 году были убиты 99 журналистов и работников СМИ, причем более трех четвертей погибли в войне между Израилем и ХАМАС, сообщил Комитет защиты журналистов (CPJ). Большинство из убитых составляют палестинцы, погибшие в результате атак Израиля на сектор Газа, что вызывает обеспокоенность по поводу умышленных нападений военных Израиля на представителей СМИ. Среди убитых были также три ливанских и два израильских журналиста.

«Вместе с журналистами, ставшими жертвами войны, в Газе были убиты и их семьи, также погибли или были вынуждены бежать их коллеги, а военные власти Израиля категорически отрицают нападения на журналистов или предоставляют лишь скудную информацию, когда признают убийства представителей прессы», - заявил комитет.

По данным CPJ, общий показатель смертей журналистов за 2023 год – самый высокий с 2015 года и почти на 44% выше, чем в 2022 году. Он включает рекордное количество убийств журналистов – 78, которые были связаны с их работой.

«Помимо гибели журналистов в войне между Израилем и Газой, в 2023 году во всем мире были убиты еще 22 журналиста и работника СМИ. Исследование CPJ подтвердило, что 13 из этих смертей были связаны с профессиональной деятельностью; обстоятельства смерти остальных все еще расследуются. В 18 других странах, где журналисты были убиты в 2023 году, CPJ зафиксировал от одного до двух смертей в каждой», - говорится в докладе.

Комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность тем, что почти все журналисты, убитые в войне между Израилем и сектором Газа, были палестинцами. Это может говорить об умышленных нападениях военных Израиля на представителей СМИ. В пример приводятся гибель ливанского журналиста информационного агентства Reuters – Иссама Абдаллы: были найдены доказательства того, что 13 октября военные Израиля напали на группу репортеров, убив Абдаллу и ранив еще шестерых, на юге Ливана. Журналисты с надписью «ПРЕССА» на одежде и/или касках освещали перестрелку на границе между ЦАХАЛ и поддерживающими ХАМАС боевиками из ливанской группировки «Хезболла». Расследование показало, что команда Абдаллы вела репортажи из места, где не было боевых действий, когда по ним ударили два израильских снаряда.

В январе 2024 года в результате нападения на автомобиль были убиты журналисты Хамза Аль-Дахдух (телеканал «Аль Джазира») и Мустафа Турайя (фрилансер). Израиль признал, что это было умышленное нападение, обвинив журналистов в членстве в террористических организациях.

Сейчас Комитет защиты журналистов совместно с другими организациями расследует другие случаи гибели журналистов – были ли они убиты намерено военными Израиля.

Как отмечает комитет, «разделяющие общества выборы, растущий авторитаризм, продолжающиеся конфликты, а также влиятельные и расширяющиеся сети организованной преступности создают условия, которые продолжают подвергать журналистов опасности». И в некоторых странах эти угрозы настолько укоренились, что каждый год там убивают как минимум одного журналиста на протяжении десятилетий. В частности, комитет зафиксировал умышленные убийства журналистов из мести за их работу в девяти странах мира.

В Мексике общее число смертей журналистов снизилось с рекордных 13 в 2022 году до двух в 2023 году. Тем не менее остаются нападения, преследования, угрозы и похищения. Например, количество журналистов, пропавших без вести, остается самым высоким: 16 до сих пор числятся пропавшими без вести, многие из этих случаев произошли более десятилетия назад.

Также снизилось количество журналистов, погибших на войне в Украине, – с 13 в 2022 году до двух в 2023-м. А нападения на журналистов остаются постоянным явлением также на Филиппинах и в Сомали.

«Хотя количество убийств журналистов в регионах кроме Ближнего Востока в основном сократилось, уровень смертности журналистов в странах Африки к югу от Сахары остается неизменной: с 2021 года в этом регионе убивают по шесть журналистов в год. Эти цифры включают как убийства, связанные с работой журналистов, так и случаи, расследование которых продолжается», - отмечается в докладе CPJ.

CPJ также отмечает, что за 2023 год из почти 1 тыс. убийств, задокументированных со стороны комитета с момента начала сбора данных в 1992 году, в 757 делах, то есть более 79%, продолжается полная безнаказанность.