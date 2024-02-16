В альянсе предпринимателей «Парасат» раскритиковали новый нацплан развития Казахстана до 2029 года

Альянс предпринимателей «Парасат» и партия «Байтак» раскритиковали проект национального плана развития Казахстана до 2029 года, размещенный на портале «Открытые НПА», из-за его «несоответствия целеполаганию президента». Представители координационного совета при альянсе, в состав которых вошли депутаты парламента, предложили концепцию альтернативной версии плана.

«В национальном плане отсутствует решение вопросов, поставленных государством, а именно: создание мощного промышленного каркаса и удвоении экономики. В целом глава государства говорит о новом экономическом курсе, но, к сожалению, в плане мы там его не увидели, и есть масса проблем, таких как взаимодействие бизнеса и власти. Даже сам план представили 5 февраля, а обсуждения продлятся лишь до 19 февраля. Он разрабатывался без привлечения общественности и бизнеса в кулуарах. Продолжаются старые подходы», – заявил на пресс-конференции в пятницу председатель правления альянса предпринимателей «Парасат» и председатель ОЮЛ «Казхимпром» Олег Пак.

По его словам, в плане также не представлено решение проблемы сырьевой ориентированности экономики страны: удвоить экономику невозможно через удвоение экспорта сырья, поэтому это нужно делать через «производство экспортоориентированных продуктов высокого передела». Пак также критикует национальную палату предпринимателей «Атамекен», потому что сейчас она «приносит больше вреда, чем пользы», превратившись из оппонента госструктур в сопроводителя их политики.

Члены координационного совета приняли свою версию плана развития и обещают предоставить его правительству.

Председатель Ассоциации «Прозрачный тариф» Петр Своик говорит, что в этом году у Казахстана нет четкого национального и инфраструктурного плана, а пакет проектов, разработанный прошлым правительством, уже утратил силу. Новый нацплан он назвал «студенческим рефератом».

«Это добротный реферат из набора стандартных заклинаний о том, что государство должно не участвовать в экономике, роль должна быть сведена к нулю и что оно должно молиться на иностранные инвестиций, хотя именно это положение привело нас к нынешнему состоянию. Правительство очевидным образом демонстрирует неспособность управлять ситуацией», – заявил Своик.

Он добавил, что президент «много чего правильного сказал», в частности, про ловушку бедности, социальные экономические реформы и нацеленность экономики не на олигополию, а на населения. Своик считает, что теперь авторы национального плана хотят «обнулить президента».

«Если президент это подпишет, а предполагается, что он утвердит план, то все, что он говорил избирателям и в ежегодных посланиях, ничего не стоит. Нам стоит не столько защитить имя президента, сколько страну», – говорит Своик.

Проект альтернативного плана также был поддержан партией зеленых «Байтак». Председатель партии Азаматхан Амиртаев предлагает приоритизировать в национальном плане Стратегию достижения углеродной нейтральности страны до 2060 года, которая была принят год назад.

Предложенные в национальном плане пути социального развития также раскритиковал заместитель председателя Народной партии Казахстана Асхат Асылбеков. По его словам, расчеты минимальной зарплаты и социальной зарплаты оцениваются неправильно, а государство использует ложную статистику.

«По нашим расчетам, еще в 2021 минимальна зарплата должна была составлять 123 тысяч тенге, а сейчас у государства это 85 тысяч, но оно никак не объясняет свои расчеты. Мы ставим во главу жизнь простого человека и социальную защиту человека. Госорганы продолжают обманывать население ложной статистикой, которая касается и инфляции, и социальных выплат. Мы также категорически выступаем против планируемого сокращения угольной промышленности в защиту прав металлургов и шахтеров», – говорит Асылбеков.

Председатель Союза промышленников вторичной металлургии Владимир Дворецкий считает, что существует радикальный конфликт между обещаниями главы государства и реальными планами. По его словам, в плане отсутствует конкретика и состоит их общих фраз, что приводит к отсутствию ответственности.

«Этот документ однозначно нельзя допускать до подписи президента. Он правильно выстраивает политику, но в проекте плана нет алгоритмов, нет сроков, нет ответственных людей. Такие документы не работают, это некий аморфный продукт, который не будет иметь никаких последствий», – заявил Дворецкий.