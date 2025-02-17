МВД рассматривает возможность амнистии для женщин

Министерство внутренних дел в ответе на депутатский запрос сообщило, что рассматривает вопрос о возможности амнистии для некоторых категорий осужденных женщин.

«Предложение об использовании такого закона об амнистии остается концептуальным. Сегодня 6 399 женщин отбывают наказание за уголовные преступления, из них 2 692 находятся в местах лишения свободы, а 3 707 находятся на испытательном сроке», - привели статистику в МВД.

По данным министерства, 1 220 женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть освобождены от отбывания наказания.

«2 002 женщины были осуждены за преступления ненасильственного характера, из которых 1766 были совершены впервые, а 150 – правонарушениями небольшой или средней тяжести. В свою очередь 5 055 женщинам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, могут быть смягчены сроки наказания», - добавили в МВД.

Но помимо тяжести совершенного преступления при рассмотрении амнистии рекомендуется учитывать и социальное состояние осужденных. По данным МВД, отбывают наказание 29 женщин с инвалидностью, 243 женщины старше 60 лет, 13 беременных женщин, 58 женщин, имеющих малолетних детей (до 3 лет), а также 226 многодетных матерей.

«Необходимо стремиться к более мягкому наказанию для женщин с невыполненными требованиями (3 910), заменив тюремное заключение более легкой формой наказания. Однако необходимо учитывать требования статьи 14 Конституции Республики Казахстан, согласно которой все равны перед законом и судом. Никто не должен подвергаться дискриминации по признаку пола», - подчеркнули в МВД, добавив, что в Казахстане также отбывают наказание из категории социально незащищенных лиц 920 мужчин (инвалиды I и II группы, участники национального образовательного учреждения, воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры, неполные семьи).

Кроме того, освобождение впервые совершивших преступление и «ненасильственных преступников» требует дальнейшего анализа с учетом защиты прав жертв, а также есть риски недовольства граждан, пострадавших от преступлений, и вероятность повторных преступлений среди помилованных.

В то же время освобождение более двух тысяч осужденных обойдется бюджету в 5,8 млн тенге в день и может привести к экономии 2,1 млрд тенге в год (общие затраты на одного заключенного – 2 900 тенге в день).

Ранее депутаты мажилиса обратились в МВД с запросом, в котором предложили рассмотреть возможность амнистии для осужденных женщин, если их преступление не связано с насилием и не представляет угрозы для общества. Депутаты мотивировали это созданием условий для того, чтобы женщины, попавшие в трудные жизненные ситуации, встали на правильный путь.

По данным депутатов, на сегодняшний день лишены свободы 2 336 женщин, половина из них – матери, в том числе 250 – многодетные матери. А более 1 500 детей остались без матери, около 100 малышей отправлены в детские дома.

Мажилисмены предлагали амнистировать женщин, осужденных за ненасильственные преступления; беременных женщины и женщин с маленькими детьми; многодетных матерей; женщин, осужденных впервые; женщин старше 60 лет.

Депутаты также заявляли, что амнистия снизит нагрузку на пенитенциарную систему страны, на детские дома, снизит социальную напряженность и «станет важным шагом на пути гуманизации уголовной политики».