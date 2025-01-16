Власти Алматы снова отказали феминисткам в проведении митинга 8 марта

Акимат Алматы снова отказал в проведении митинга 8 марта, сообщили организаторы на странице марша и митинга в Instagram. Уведомление о проведении митинга и заявление на проведение марша было направлено в акимат 13 января.

«15 января пришел отказ по митингу, указанная причина – “угроза нарушения общественного порядка”. По маршу пока ответа нет», - говорится в публикации.

Организаторы намерены обжаловать решение акимата.

В прошлом году акимат Алматы также отказал в проведении марша и митинга 8 марта. Причем первое уведомление на митинг и заявление на марш в 2024 году организаторы подавали еще весной 2023 года. Однако власти города также мотивировали свой отказ «угрозой нарушения общественного порядка при проведении мирных собраний на заявленную тему».

На запрос «Власти» акимат города сообщал, что в ходе акций организаторы и участники «неоднократно отклонялись от заявленной тематики, в своих выступлениях подменяли понятия». И это вызвало резкое недовольство среди простых граждан, молодежи и участников декабрьских событий. Акимат утверждал, что к ним поступило более 20 обращений с категоричными требованиями не допускать проведение акции, а в социальных сетях опубликовано свыше 100 материалов о неприятии и запрете акций феминисток: «В обращениях к нам и в сообщениях в социальных сетях утверждается, что данные граждане в ходе акций, посвященных Международному женскому Дню, прикрываясь борьбой за права женщин, на самом деле пропагандировали чуждые нам нетрадиционные ценности, однополые отношения, браки, символику ЛГБТ».

При этом акимат согласовал проведение митинга «За достойную жизнь женщин!» 7 марта 2024 года в парке им. Ганди другой организаторке – Бибинур Шералиевой, основательнице социального дома Rahym для женщин. В своем Instagram оргкомитет митинга и марша сообщил, что не имеет отношения к этому митингу и посчитал его согласование отбиранием повестки.

В 2023 году акимат также отказывал организаторам в проведении марша и митинга 8 марта, так как все места, утвержденные маслихатом, были заняты «Лигой Волонтеров». Тогда феминистки планировали обжаловать отказ в суде, а также провели митинг за право на проведение женского марша. В итоге акимат согласовал митинг за права женщин в парке им. Ганди.