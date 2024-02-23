Следователи требуют похоронить Алексея Навального тайно, заявила мать политика

Мать Алексея Навального – Людмила Навальная записала видеообращение, в котором сообщила, что в среду ей показали тело сына, но не отдали, требуя похоронить политика тайно. В противном случае они угрожают «что-то сделать» с телом, сообщает Русская служба ВВС .

«Следователи утверждают, что им известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали это до сих пор», - сказала Людмила Навальная.

По ее словам, она провела в Следственном комитете Салехарда весь четверг, 22 февраля, «наедине со следователями и криминалистами», без адвоката. Все это время следователи ставили ей условия, «где, когда и как должен быть похоронен» политик.

«При мне им приходят приказы — то ли из Кремля, то ли из центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать — вот тут лежит ваш сын. Я на это не согласна», - заявила она.

По информации пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, в медицинском заключении о смерти, которое показали матери политика, сказано, что причины его смерти «естественные».

Русская служба ВВС напоминает, что, согласно правилам, в случае смерти заключенного в тюрьме, «выдача тела не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины смерти».

Соратник Навального Иван Жданов заявил, что матери Алексея Навального выдвигали несколько условий, чтобы она смогла увезти тело сына в Москву. Среди них – сопровождение семьи Навального сотрудниками Следственного комитета вплоть до окончания похорон, которые должны пройти тайно и с уведомлением властям, на каком именно кладбище будет похоронен оппозиционер. Родственики Навального выбрали Троекуровское кладбище, но следователи начали настаивать на Хованском кладбище.

О смерти Алексея Навального стало известно 16 февраля от Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ведомство сообщило, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Была вызвана бригада скорой помощи, реанимационные мероприятия не дали результата. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.

Мать политика вместе с адвокатом приехала в колонию в Харпе 17 февраля, но не смогли найти тело Навального ни в колонии, ни в морге Салехарда. В Следственном комитете тогда заявили, что до сих пор устанавливают причины смерти. В понедельник, 19 февраля, соратники Навального сообщили, что Следственный комитет продлил проверку по факту смерти на неопределенный срок и что тело политика не выдадут еще как минимум две недели, пока будет продолжаться экспертиза. При этом родственникам политика ничего не сообщили о причинах его смерти.

В 2022 году Алексея Навального приговорили к 9 годам строгого режима.