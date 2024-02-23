При автоматическом обновлении операционных систем менять время на телефонах вручную не нужно – Минцифры

В Казахстане в связи с переходом на единый часовой пояс в ночь с 29 февраля на 1 марта пользователям мобильных устройств необходимо обновить операционные системы, включая Android и IOS, сообщает министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Официально извещены международные организации о переходе Казахстана на единый 5-й часовой пояс, а также о необходимости обновить данные в общедоступной базе данных часовых поясов для Казахстана. В этой связи абонентам необходимо обновить выпущенные обновления международными операционными системами, включая Android и IOS», - сообщило ведомство.

Как разъяснили «Власти» в министерстве, если у абонентов на мобильных устройствах есть автоматическое обновление и подключение к интернету, то и время автоматически поменяется, если их нет, то абонентам нужно будет делать обновление вручную. Полную инструкцию ведомство обещает предоставить в ближайшее время.

Ранее также мобильные операторы предупредили своих абонентов о возможных прерываниях работ в связи с переходом на единый часовой пояс. При этом операторы отметили, что смена времени на мобильных устройствах произойдет автоматически.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом времени на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.