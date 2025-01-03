Токаев ждет взвешенного решения от правительства и парламента по единому часовому поясу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев знает о дискуссии вокруг единого часового пояса и рассчитывает на взвешенное решение по этому вопросу со стороны правительства и парламента.

«На мой взгляд, вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения», - сказал он в интервью газете «Ана тілі», опубликованном в пятницу.

«Убежден, парламент и правительство смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение», - добавил Токаев.

Казахстан 1 марта 2024 года перешел на единый часовой пояс, что вызвало недовольство значительной части жителей восточных, центральных и северных регионов страны. Опрос, проведенный в декабре, показал, что более половины граждан выступают против единого часового пояса.