Токаев ждет взвешенного решения от правительства и парламента по единому часовому поясу

Он знает о недовольстве в обществе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев знает о дискуссии вокруг единого часового пояса и рассчитывает на взвешенное решение по этому вопросу со стороны правительства и парламента.
Еще по теме:
- Управление образования Астаны опровергло информацию о сокращении уроков из-за перевода времени
- В Бразилии решили вернуться к летнему времени в целях экономии электроэнергии
- Минторговли отклонило петицию о переводе времени
- Отказать в петиции о возвращении часового пояса предварительно решили в Минторговли
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые