Акылбек Муратов получил свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане

23 февраля управление координации занятости и социальных программ Алматы приняло решение о выдаче арестованному активисту каракалпакской диаспоры Акылбеку Муратову свидетельства лица, ищущего убежище в Казахстане. Об этом корреспонденту «Власти» сообщила его сестра Фариза Нарбекова.

«Свидетельство действительно до 23 мая 2024 года, но при необходимости срок может быть продлен еще на три месяца», – также уточнила она.

В соответствии с законодательством Казахстана лицо, имеющее такое удостоверение, не может быть экстрадировано. На основании этого документа Муратову может быть присвоен статус беженца – это решит комиссия из сотрудников прокуратуры, КНБ и других компетентных органов.

Акылбеку Муратову, ранее задержанному в Алматы по запросу Узбекистана, вменяют публичные призывы к массовым беспорядкам и насилию (статья 244 часть 2 Уголовного кодекса Узбекистана) и изготовление или демонстрацию материалов, содержащих угрозу общественной безопасности (статья 244-1 часть 3 Уголовного кодекса Узбекистана). Обвинение по «публичным призывам к массовым беспорядкам и насилию» было предъявлено за акцию памяти в честь 500 дней с событий, произошедших в июле 2022 года в Нукусе, а обвинение по «изготовлению или демонстрации материалов, содержащих угрозу общественной безопасности» – за публикацию видео с выступления другого каракалпакского активиста Кошкарбая Торемуратова на конференции ОБСЕ в октябре 2023 года.

17 февраля суд в Алматы арестовал Муратова на 40 суток.

Правозащитник Акылбек Муратов стал одним из ведущих активистов каракалпакской диаспоры в Казахстане после протестов в его родном Каракалпакстане и многочисленных задержаний активистов диаспоры в нашей стране по запросу Узбекистана. Пятеро из них провели под арестом в Казахстане год, но не были экстрадированы, поскольку запросили политическое убежище.

Муратов живет в Казахстане более десяти лет, но по-прежнему является гражданином Узбекистана.