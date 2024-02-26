Дефицит автобусов в Астане составляет 40% – Касымбек

В столице дефицит автобусов составляет 40%, несмотря на то, что в прошлом году было закуплено 400 автобусов, сообщил в понедельник аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Сарыарка.

«В прошлом году в сутки по городу выходили 900 автобусов. В этом году 1300, то есть увеличили на 40%. Несмотря на это, в городе остается дефицит (автобусов – В.) 40%. В этом году (запустим – В.) еще 300 автобусов. Вообще, при населении 1,5 млн количество автобусов должно превышать 2 тысячи», – заявил аким города.

Аким Астаны сообщил, что проблема будет решаться «исходя из бюджета». Он также добавил, что в ближайшие два года планируется добавить 50 км автобусных линий и довести их общую протяженность в городе до 150-160 км.