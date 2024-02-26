Дефицит автобусов в Астане составляет 40% – Касымбек

В этом году аким города обещает запустить 300 автобусов
В столице дефицит автобусов составляет 40%, несмотря на то, что в прошлом году было закуплено 400 автобусов, сообщил в понедельник аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Сарыарка.
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