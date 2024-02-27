Близ Астаны появятся экогородки с жилыми домами и помещениями для бизнеса

Экогородки с жилыми домами и помещениями для малого бизнеса общей площадью более 940 гектаров планируется создать в Астанинской агломерации, сообщил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров во вторник на заседании правительства. Также в рамках комплексного плана развития агломерации в Аршалынском районе Акмолинской области создадут индустриальную зону. В целом на 329 мероприятий планируется потратить 1,13 трлн тенге.

В Астанинскую агломерацию входят 46 населенных пунктов трех районов Акмолинской области с городом Косшы, где проживают 40% населения области (общая численность к началу года – 788 тысяч), и столица. Стоит отметить, что фактическое население области и городов близ Астаны могут быть выше официальных данных.

По словам министра нацэкономики, ежедневная маятниковая миграция из агломерации в столицу составляет 200 тысяч человек и 30 тысяч автомобилей, которая приводит к инфраструктурным, логистическим проблемам, нехватке социальных объектов, а также разрастанию окраин столицы.

«В рамках территориального развития агломерации запланирована разработка единой градостроительной политики, которая позволит синхронизировать планы развития столицы и Акмолинской области. Также в этом направлении планируется установление административных границ населенных пунктов в составе агломерации, что, в свою очередь, окажет положительный эффект в развитии земельных отношений пригородной зоны», – сообщил Байбазаров.

Кроме этого, в Косшы планируется построить школу на 1 200 мест, детский сад на 280 мест и многопрофильную больницу на 350 коек. В столице планируется построить горнотехнический колледж на 900 мест и детский реабилитационный центр на 250 коек. В сельской местности агломерации предусмотрено строительство девяти домов культуры, трех центров досуга, двух культурно-развлекательных комплексов и центра ПМСП на 50 посещений.

Также запланировано строительство шести логистических комплексов, сервисного центра по обслуживанию электровозов и субсидирование регулярных пригородных маршрутов.

«Будут отремонтированы более 400 км, а также построены 300 км дорог и 4 моста в населенных пунктах агломерации. Запланировано строительство и реконструкция 70 км канализационных систем, 500 км сетей водоснабжения и водоотведения, 800 км линий электропередач, три котельные, 30 км тепловых и 1 100 км газопровода», – добавил Байбазаров.

Для развития продовольственного пояса и привлечения инвестиций кроме индустриальной зоны в Аршалынском районе на 300 гектаров будут построены 25 объектов производства продуктов питания и 12 предприятий производства промышленных товаров.

В рамках плана также приобретут оборудование для сортировки твердо-бытовых отходов мощностью 40 тысяч тонн в год и создадут питомник по лесовосстановлению в селе Бозайгыр.

До конца 2028 года будут построены семь пожарных депо и внедрят систему оповещения населения, сообщил Байбазаров. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанова признался, на сегодняшний день противопожарная инфраструктура населенных пунктов близ Астаны «не на должном уровне», а при пожаре службам приходится преодолевать 50 км.

Премьер-министр Олжас Бектенов также поручил создать «опорный каркас» агломерации и придать экономическую специфику каждому сельскому населенному пункту. Участники заседания единогласно одобрили представленный комплексный план и проголосовали на соответствующее постановление.