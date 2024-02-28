Мажилис принял закон по ужесточению наказания за бытовое насилие

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Документ предусматривает пожизненный срок за педофилию и убийство детей, а также ужесточение ответственности за нанесение легкого, среднего, тяжкого вреда здоровью и истязание.

«Законопроект направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей. В частности, законопроектом предусматривается криминализация деяний, направленных на умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев, приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, пропаганду самоубийства и другие», – сказал депутат Асхат Аймагамбетов.

Напомним, депутаты предложили криминализировать побои и причинение легкого вреда здоровью. В частности, планируется за умышленное причинение легкого вреда здоровью назначать штраф до 200 МРП, либо привлекать к общественным работам до 200 часов, либо арестовывать до 50 суток. За нанесение побоев в законопроекте прописан штраф до 80 МРП, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток. Отметим, что сейчас штрафы и арест не превышают 15 МРП и 15 суток.

Депутаты убрали ограничение свободы за нанесение среднего вреда здоровья и оставили только лишение свободы до 2 лет, за нанесение тяжкого вреда - от 3 до 8 лет лишения свободы, за педофилию и убийство детей - пожизненное.

Ужесточается уголовная ответственность и за истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере 1 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Депутаты же предлагают наказывать исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет. Также они добавили в статью 110 часть 2 - истязание несовершеннолетних, лиц, находящихся в беспомощном состоянии, беременных женщин и предложили наказывать лишением свободы от 4 до 7 лет.

За доведение до самоубийства предусмотрено ограничение либо лишение свободы до 3 лет, а в отношении несовершеннолетнего - от 5 до 9 лет.

Также в законодательстве появится новый состав - пропаганда самоубийства, по которому предусмотрен штраф до 200 МРП, а в случае, если пропаганда привела к покушению на самоубийство - ограничение или лишение свободы до 1 года. В случае если повлекло самоубийство - лишение свободы от 3 до 5 лет.

Что касается административной ответственности, за травлю (буллинг) несовершеннолетнего планируется ввести предупреждение либо штраф 10 МРП до 30 МРП; родителей или других законных представителей за неисполнение мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего - 10 МРП, за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения - штраф 5 МРП.

Помимо этого, поправками предлагается ввести новую статью в Уголовный кодекс 98-3 – «Установление особых требований к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение». На основании этой статьи, помимо ужесточения наказания, правонарушителям предоставляется возможность получения психологической помощи в медицинских учреждениях, когда это будет сочтено необходимым по решению суда.

«Особые требования к запрещению лицу, признанному виновным в совершении уголовного преступления, – розыск, преследование, посещение, ведение переговоров устно, по телефону, иные способы общения с потерпевшим на срок от трех месяцев до одного года по решению суда или по ходатайству сторон уголовного процесса», - поясняла ранее депутат Жулдыз Сулейменова.

Также предусмотрена норма, согласно которой уполномоченные органы без обращения граждан могут принимать меры на факты о насилии на основании сообщений в СМИ или социальных сетях и проводить проверки интернатных учреждений для детей в любое время без предварительного уведомления.