На строительство железной дороги из Туркестана в Ташкент до сих пор не нашли финансирование

На строительство высокоскоростной железной дороги Туркестан — Шымкент — Ташкент, которую должны были ввести в эксплуатацию уже в этом году, до сих пор не нашли финансирование, сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в ходе пленарного заседания мажилиса.

«У нас разработана ТЭО, по которому стоимость (строительства – В.) 322 млрд тенге, то есть сейчас вышла достаточно большая сумма, и на сегодняшний день ждем определения источников финансирования. После этого мы приступим к реализации проекта», - ответил Калиакпаров на вопрос депутата Юлии Кучинской.

Кучинская спросила, приостановили ли проект, о котором «громко говорили с 2021 года».

«Мы обращались в Нацфонд, но в связи с экономической целесообразностью, так как реализуются ряд крупных проектов по железнодорожной части: Достык – Мойынты, обходной в Алматы и Бахты – Аягоз и в том числе Дарбаза – Мактаарал, в связи с этим проект пока приостановлен», - пояснил Калиакпаров.

Начало строительства высокоскоростной железной дороги Туркестан – Шымкент – Ташкент было объявлено еще в 2021 году, а ввести ее в эксплуатацию планировалось в 2024 году. Строительством железной дороги должен был заняться консорциум из двух компаний – «Теміржол жөндеу», входящее в группу компании «Камкор менеджмент», и ТОО «Integra Construction KZ».