Токаев дал старт работе казахстанского транспортно-логистического терминала в Сиане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт работе транспортно-логистического терминала в городе Сиане, построенного в рамках совместного проекта Казахстана и Китая, сообщила пресс-служба президента.

Центр в сухом порту Сианя соединит китайский город Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией и далее с Европой.

Проектная мощность казахстанского терминала составляет более 66,5 тысяч двадцатифутовых эквивалентов в год. Терминал откроет для казахстанских экспортеров доступ на новые рынки сбыта, значительно сократит сроки доставки грузов.

Также президент открыл новый Инновационный центр, созданный АО «НК «КТЖ» совместно с китайской компанией Huawei для реализации проекта «Умная железная дорога». Токаеву презентовали цифровые решения, направленные на повышение эффективности работы железнодорожного транспорта. На сегодняшний день КТЖ совместно с PSA запущен бесшовный цифровой коридор на Транскаспийском маршруте, реализуется пилотный проект системы по эффективному использованию локомотивов компании Wabtec, ведется работа по модернизации инфраструктуры и услуг КТЖ с использованием облачных решений, Big Data, интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI).

В своем выступлении Токаев подчеркнул важность открытия Транспортно-логистического и инновационного центров, считая, что «проект придаст новый импульс развитию Транскаспийского международного транспортного коридора, а также укрепит торгово-экономическое сотрудничество в Евразии». При этом он считает, что для достижения подлинной конкурентоспособности необходимо принимать инновационные решения, отвечающие современным требованиям. В этой связи он призвал внедрять IT-решения не разрозненно, а комплексно, создавая единую цифровую экосистему, а также привлекать для этого отечественные компании.

«Я полностью поддерживаю предложение о привлечении к этой работе отечественных IT-компаний. Таких компаний и специалистов в стране немало. Необходимо наладить эффективные связи с мировыми IT-компаниями. Такая стратегия должна реализовываться во всех отраслях экономики», - сказал он.