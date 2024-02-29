Суд назначил Арыстанбеку Мухамедиулы окончательно 11 лет лишения свободы

Мухамедиулы признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3 – 189 ч.4 п.2), 361 ч.4 п.3, 24 ч.3 - 249 ч.1, 28 ч.3 - 250 ч.1 УК, с применением ст.58 ч.6 Уголовного кодекса, с учетом приговора от 13 февраля ему окончательно назначено 11 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Также удовлетворен иск министерства культуры и спорта о взыскании 3,5 млрд тенге ущерба.

По данным суда, Мухамедиулы, занимая пост министра и директора Национального музея, в сговоре с заместителями национального музея, при пособничестве заместителя директора и бухгалтера ТОО, похитил на международном выставочном проекте «Шествие Золотого человека по музеям мира» 1,5 млрд тенге, а также захватил 29% доли уставного капитала в ТОО «Актерек ЛТД» (отель «Дипломат»), похитил 196 млн тенге в 2017-2018 годах, предназначенных на проведение оцифровки национальной кино-коллекции и приватизировал Республиканскую школу высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта, причинив ущерб на 332 млн тенге. Также похищены 1,5 млрд тенге с 2019 по 2020 годы, выделенные на реализацию проекта «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов».

Напомним, ранее обвинение запросило для экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы окончательно 12 лет лишения свободы в рамках объединенного производства по двум эпизодам – о проведении выставки «Шествие «Золотого человека» и о злоупотреблениях и рейдерстве при приобретении отеля «Дипломат» в Астане. Прокурор попросил признать экс-министра виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 28 (организация преступления), ст. 189 (хищение вверенного чужого имущества в особо крупном размере), ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 24 (покушение на преступление), ст. 249 (рейдерство), ст. 28 (виды соучастников уголовного правонарушения) и ст. 250 (злоупотребление полномочиями).

Ранее Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал виновным бывшего министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы в покушении к даче взятки и, с учетом ранее вынесенного приговора, назначил ему в общей сложности 11 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в декабре 2022 года Арыстанбек Мухамедиулы, будучи в изоляторе временного содержания, хотел освободиться из-под стражи и сохранить в собственности отель «Дипломат». Он решил дать крупную взятку должностным лицам через адвоката, а в качестве посредника привлек супругу. Как сообщали в Антикоре, под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи экс-министра, адвокат получил от супруги подзащитного $460 тыс. в качестве взятки якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов.

20 июня прошлого года Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы за хищение 221 млн тенге, выделенных на проведение выставки Золотого человека в Индии.

В начале июня в отношении него было завершено следствие по делу о рейдерском захвате отеля «Дипломат».