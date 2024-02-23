Обвинение запросило для Арыстанбека Мухамедиулы окончательно 12 лет лишения свободы

Прокурор Олжас Хайруллаев запросил для экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы окончательно 12 лет лишения свободы в рамках объединенного производства по двум эпизодам – о проведении выставки «Шествие «Золотого человека» и о злоупотреблениях и рейдерстве при приобретении отеля «Дипломат» в Астане, сообщает «Казинформ» .

Прокурор попросил признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 28 (организация преступления), ст. 189 (хищение вверенного чужого имущества в особо крупном размере), ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 24 (покушение на преступление), ст. 249 (рейдерство), ст. 28 (виды соучастников уголовного правонарушения) и ст. 250 (злоупотребление полномочиями).

По первым двум статьям прокурор запросил 8 лет и месяц лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, за злоупотребление должностными полномочиями – 6 лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, за рейдерство - 3 года и 9 месяцев лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях сроком на 2 года. По остальным статьям – 4 года лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на 5 лет.

На основании ч. 3 ст. 58 Уголовного кодекса путем поглощения менее строгого наказания более строгим прокурор запросил назначить 8 лет и один месяц лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. А на основании ч. 6 ст. 58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания, назначенного приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 13 февраля, окончательно назначить Арыстанбеку Мухамедиулы 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, с отбытием наказания в учреждении средней безопасности.

Ранее Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал виновным бывшего министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы в покушении к даче взятки и, с учетом ранее вынесенного приговора, назначил ему в общей сложности 11 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в декабре 2022 года Арыстанбек Мухамедиулы, будучи в изоляторе временного содержания, хотел освободиться из-под стражи и сохранить в собственности отель «Дипломат». Он решил дать крупную взятку должностным лицам через адвоката, а в качестве посредника привлек супругу. Как сообщали в Антикоре, под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи экс-министра, адвокат получил от супруги подзащитного $460 тыс. в качестве взятки якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов.

20 июня прошлого года Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы за хищение 221 млн тенге, выделенных на проведение выставки Золотого человека в Индии.

В начале июня в отношении него было завершено следствие по делу о рейдерском захвате отеля «Дипломат».