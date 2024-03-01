Годовая инфляция в феврале в Казахстане замедлилась до 9,3%

Годовая инфляция в Казахстан в феврале замедлилась до 9,3% (в январе составляла 9,5%). Вместе с тем за месяц инфляция ускорилась до 1,1%: в январе она составляла 0,8%, сообщает Бюро национальной статистики.

Цены на платные услуги за год выросли на 12,8%, на непродовольственные товары – на 8,5%, на продовольственные товары – на 7,4%.

Услуги ЖКХ за год подорожали на 14,4%. По сравнению с февралем прошлого года тарифы на водоотведение повысились на 33,9%, отопление центральное – на 30,9%, холодную воду – на 30,8%, вывоз мусора – на 30,7%, горячую воду – на 29,4%, электроэнергию – на 19,9%.

Цены на услуги организаций комплексного отдыха выросли на 21,5%, санаториев – на 16%, услуги здравоохранения – на 13,9%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 13,3%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13,1%, услуги сотовой связи – на 12,4%. Проезд в такси подорожал на 11,7%, городским автобусом – на 9,3%, железнодорожным пассажирским транспортом – на 8,7%, междугороднем автобусе – на 8,2%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подешевел на 4%.

Уровень цен на фармацевтическую продукцию вырос на 11,7%, мебель и предметы домашнего обихода, одежду и обувь – по 11%, товары личного пользования – на 10,9%, посуду – на 9,2%, строительные материалы – на 6,9%. Дизельное топливо подорожало на 14,5%, бензин – на 13,6%, сжиженный газ в баллонах – на 12,9%.

Среди продовольственных товаров повышение цен отмечено на хлебобулочные изделия и крупы – на 9,4%, мясо и мясопродукты – на 6,5%. На рис цены повысились на 26%, яйца – на 18,3%, фрукты свежие – на 17,2%, минеральную и питьевую воду – на 16,9%, прохладительные напитки – на 16,6%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 14,4%, фруктовые и овощные соки – на 12,5%, масло сливочное – на 12,2%, молоко пастеризованное – на 11,3%, молоко консервированное – на 11,2%, булочные и мучные кондитерские изделия – на 11%, кефир 2,5% жирности – на 10,9%, макаронные изделия и изделия из теста – на 10,4%, рыбу и морепродукты – на 10,1%. Снижение же цен зафиксировано на лук репчатый – на 42,5%, крупу гречневую – на 24,3%, масло подсолнечное – на 21,2%, сахар-песок – на 14,8%, картофель – на 12%.

В феврале в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в десяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,5%), Восточно-Казахстанской (10,2%) и Мангистауской (10%) областях.