Работу метро в Алматы приостановили

Работу алматинского метро после землетрясения приостановили на несколько часов.

«В целях обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей. В связи с этим работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам», - сообщили в пресс-службе «Метрополитена».

При этом уточняется, что никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиры эвакуированы.