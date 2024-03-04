Проводится обследования тоннелей
Работу метро в Алматы приостановили
фото Жанары Каримовой

Работу алматинского метро после землетрясения приостановили на несколько часов.

«В целях обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей. В связи с этим работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам», - сообщили в пресс-службе «Метрополитена».

При этом уточняется, что никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиры эвакуированы.

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