Запретить строительство домов выше двух этажей в предгорьях Алматы предлагает депутат мажилиса

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек считает, что правительству на законодательном уровне нужно запретить предоставлять земельные участки в местах с тектоническими разломами и запретить там любое строительство. Кроме того, следует запретить строительство многоэтажек в предгорьях и наделить акимат особыми полномочиями по утверждению правил застройки.

«Как специалист и юрист по земельным отношениям и вопросам, считаю необходимым в кратчайшие сроки внести законодательный запрет на предоставление земельных участков на участках с тектоническими разломами, а также в селе- и оползеопасных зонах. Внести запрет на выдачу исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами», - сказал Базарбек, озвучивая свой депутатский запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова.

По его мнению, маслихатам и акиматам нужно предоставить особой статус в виде «дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города». Также следует ввести практику проведения обязательного сейсмоаудита возведенного объекта с применением виброиспытаний на стадии государственной экспертизы ПСД и повторный сейсмоаудит на стадии приемки объекта в эксплуатацию.

«Ввести практику согласований материалов по предоставлению земельных участков, землеустроительных проектов, материалов госэкспертизы ПСД и градостроительной экспертизы с уполномоченными органами в сфере ЧС, сейсмическими службами и научными институтами (КазНИИСА). Ввести запрет на строительство многоэтажных, даже выше двух этажей, ЖК на горных “прилавках” города Алматы», - перечислил предложения депутат.

Базарбек подчеркнул, что в Казахстане на законодательном уровне есть ряд неурегулированных вопросов по предупреждению разрушительных последствий от землятрясений и восстановлению нанесенного ущерба. Поэтому «любое промедление чревато большой катастрофой».