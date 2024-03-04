В десяти областях Казахстана есть повышенный риск паводков – «Казгидромет»

В десяти областях Казахстана – Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской области и областях Абай и Жетысу – повышенный риск весенних паводков, сообщает «Казгидромет». Еще в шести регионах есть средний риск подтоплений.

К регионам со средним риском паводков относятся Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и область Улытау. В Мангистауской области риск низкий.

По данным «Казгидромет» на 1 марта, 72% территории Казахстана покрыты снегом, однако снегонакопление продолжается. Объем влагозапасов по среднемноголетним значениям выше в бассейнах рек Калкутан, Жабай и Шагалалы в Акмолинской области на 21-43%, в СКО – на 57%, в бассейнах рек Тобол, Аят и Тогузак в Костанайской области – на 30-98%, в бассейнах рек Уил и Косистек выше на 26% и 52% – в Актюбинской области.

«Глубина промерзания почвы в основном ниже прошлогодних показателей в среднем от 1 до 91 см в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и области Улытау. За исключением отдельных бассейнов рек Акмолинской (Калкутан, Есиль) и Карагандинской (Токырау) областей, где глубина промерзания почвы выше прошлогодних показателей от 11 до 33 см», – также сообщает «Казгидромет».

Кроме того, в бассейнах некоторых рек Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской области наблюдаются ледяные корки на поверхности почвы до 6,6 см.

«Казгидромет» предупреждает, что это может привести к возникновению тало-дождевых паводков на фоне повышения температуры и сильных дождей.