В отношении Айгерим Тлеужан заведено новое уголовное дело

В отношении осужденной по делу о «захвате аэропорта» во время Қанды қаңтар гражданской активистки и журналистки Айгерим Тлеужан заведено новое уголовное дело. Ей вменяют умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести другой заключенной. Об этом сообщила в телефонном разговоре с корреспондентом «Власти» ее адвокат Айнара Айдарханова.

Адвокат рассказала, что во вторник посетила свою подзащитную в колонии в Жаугашты, чтобы вручить ей кассационное ходатайство перед обращением в Верховный суд по ее делу.

Однако сразу к подзащитной ее не допустили, сообщив, что к Тлеужан зашел «кто-то по правам человека».

От начальства колонии Айдарханова узнала, что к Тлеужан приехал не правозащитник, а дознаватель из Илийского РУВД. Дознаватель сообщил адвокату, что в отношении Тлеужан возбуждено уголовное дело по статье 107 Уголовного кодекса – умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, якобы по факту избиения другой осужденной 24 февраля. Тлеужан находится в статусе свидетеля с правом на защиту.

«Когда я зашла к Айгерим, мы с ней беседовали, она рассказала, что был конфликт, но никакого избиения не было. Это была словесная перепалка, она там же на месте и закончилась», – также рассказала адвокат.

Также, по ее словам, в уголовном деле пока есть только заявление заключенной, но нет никаких экспертиз или других материалов. Кроме того, есть заявления свидетелей, которые также утверждают, что избиения не было.

«Айгерим говорит, что эта женщина ее всю неделю провоцировала и подговаривала других осужденных. Это была подготовленная провокация в отношении нее перед подачей в Верховный суд», – говорит адвокат.

Новая статья, которую вменяют Тлеужан, предусматривает санкцию от штрафа до двух лет лишения свободы.

11 июля 2023 года суд Наурызбайского района Алматы приговорил обвиняемых по делу о захвате аэропорта к лишению свободы на сроки от 4 до 8 лет. Журналистку Айгерим Тлеужан суд приговорил к четырем годам лишения свободы, остальных − Каласа Нурпеисова, Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жан-Айдара Карменова − к восьми годам лишения свободы каждого.

10 ноября 2023 года городской суд Алматы оставил в силе приговор суда Наурызбайского района.

Рассмотрение дела о захвате аэропорта Алматы началось в марте 2023 года.

Подсудимых обвиняли по статье 272 Уголовного кодекса «Участие в массовых беспорядках». Некоторым из них были предъявлены обвинения в «нападении на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват», «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «грабеж». По версии следствия, Нурпеисов и Тлеужанова «организовали массовые беспорядки» на территории и в здании аэропорта, после чего вместе с другими участниками якобы совершили нападение и захват зданий.