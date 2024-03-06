Минцифры обещает провести проверку
Обнаружена утечка данных более 2 млн казахстанских клиентов микрофинансовой организации
Фото из 2Gis

5 марта «Государственная техническая служба» обнаружила утечку персональных данных более 2 млн казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО «МФО «Робокэш.кз»), сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В целом обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance. Cреди них Россия – 23,6 млн, Филиппины – 5 млн, Вьетнам – 2 млн данные.

По результатам установления личностей клиентов Минцифры будут направлены соответствующие уведомления гражданам в мобильном приложении EgovMobile.

В министерстве обещают, что по данному факту планируется провести внеплановые проверки в отношении операторов баз данных, в которых произошла утечка.

«При обнаружении нарушений требований законодательства в отношении операторов баз данных будут выданы предписания об устранении выявленных нарушении, а также выписаны административные штрафы в размере от 100 до 1000 МРП в зависимости от категории субъекта и состава правонарушения», - отметили в ведомстве.

Напомним, недавно стало известно еще об одной утечке данных казахстанцев: 18 февраля в соцсетях стала распространяться информация о том, что на платформе GitHub был выложен массив данных, предположительно, собранных китайской компанией iSoon - поставщиком средств кибербезопасности. Пользователи соцсетей обнаружили в утечке данные абонентских баз Beeline, Tele-2 и «Казахтелеком».

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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