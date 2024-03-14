Владельцев заведений в Казахстане намерены штрафовать за кальяны

В целом штрафы за потребление кальянов увеличат
Тамара Вааль, Астана, Власть
Депутаты мажилиса совместно с министерством здравоохранения разрабатывают поправки в Кодекс об административных правонарушениях по значительному повышению штрафов за курение кальянов и установлению административной ответственности владельцев заведений, сообщила в четверг журналистам в кулуарах сената заместитель директора департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гульнар Сарсенбаева.
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