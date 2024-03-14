Владельцев заведений в Казахстане намерены штрафовать за кальяны

Депутаты мажилиса совместно с министерством здравоохранения разрабатывают поправки в Кодекс об административных правонарушениях по значительному повышению штрафов за курение кальянов и установлению административной ответственности владельцев заведений, сообщила в четверг журналистам в кулуарах сената заместитель директора департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гульнар Сарсенбаева.

«Касательно кальянов: есть запрет на потребление их в общественных местах, но однако мы все знаем, что их потребляют в барах и ресторанах. В этой связи мы с депутатами мажилиса парламента прорабатываем нормы в рамках Кодекса об административных правонарушениях в части усиления суммы штрафов за эту норму», - сообщила Сарсенбаева.

Она объяснила, что по действующему законодательству есть штраф только в отношении граждан, которые курят кальян, но нет нормы в отношении рестораторов и предпринимателей, которые допускают это у себя в заведении.

«В этой связи мы сейчас отрабатываем, и в рамках КоАП внесены предложения по усилению ответственности, то есть будет увеличена сумма штрафов и норма в отношении рестораторов и предпринимателей», - подчеркнула Сарсенбаева.