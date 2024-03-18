Водный кодекс прошел госэкспертизу и общественные слушания, утверждают в Минводы

В министерстве водных ресурсов и ирригации заявляют, что проект нового Водного кодекса прошел общественные слушания и получил заключение государственной экспертизы. Однако депутаты мажилиса заявляют, что этого сделано не было.

«Общественные слушания по проекту нового Водного кодекса были проведены, экологическая экспертиза получена», - сказал в понедельник в мажилисе первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.

Однако депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил ему, что это не так, а вице-министр дает «недостоверную информацию». Он добавил, что по закону государственная экологическая экспертиза проводится по результатам общественных слушаний, а общественные слушания в Минводы «не проводили».

«А если их нет, вы не имеете права вообще здесь находиться. Не имеете права вносить его (проект кодекса - В.) в мажилис. Если нет общественных слушаний, то госэкологическая экспертиза должна выносить отрицательное заключение». - объяснил вице-министру парламентарий.

Но вице-министр утверждает, что общественные слушания проводились с 6 февраля по 5 марта, и «на 11 марта представлено положительное заключение госэкспертизы».

Базарбек на это парировал, что общественные слушания нужно было провести через акиматы, привлекая общественности, а не только на портале «Открытые НПА». Да и в целом, резюмировал депутат, «это самая слабая презентация среди всех законопроектов».

«Вообще, депутатам нужно подумать, чтобы написать жалобу на имя министра о таком низком качество подготовки спикера вице-министра водных ресурсов. Так в парламент приходить нельзя, это неуважение», - заключил он.

Ранее Базарбек сообщал, что проекты Строительного и Водного кодексов, которые взяла в работу палата парламента, не прошли государственную экологическую экспертизу. Это следует из ответа министерства экологии и природных ресурсов на запрос депутата.