Проекты Строительного и Водного кодексов не прошли государственную экологическую экспертизу – депутат

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек сообщил в Facebook , что проекты Строительного и Водного кодексов, которые взяла в работу палата парламента, не прошли государственную экологическую экспертизу. Это следует из ответа министерства экологии и природных ресурсов на запрос депутата.

Базарбек напомнил, что согласно пункту 3 статьи 87 Экологического кодекса, обязательной экологической экспертизе подлежат разрабатываемые органами госуправления проекты НПА, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду.

«К сожалению, проекты Строительного и Водного кодексов не прошли государственную экологическую экспертизу и, несмотря на это, сейчас будут рассматриваться в мажилисе парламента. При этом на проект Водного кодекса ранее было дано отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, а проект Строительного кодекса и вовсе не подвергался экологической экспертизе», - сообщил депутат.

В подтверждение своих слов он опубликовал ответ из Минэкологии, где говорится, что 20 марта прошлого года на проект Водного кодекса и проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водных ресурсов» было выдано отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. 16 января этого года проект Водного кодекса поступил на экспертизу повторно, однако заявка была отозвана комитетом по водным ресурсам в связи «с отсутствием результатов проведения общественных слушаний, а также отсутствием проекта Водного кодекса на публичных обсуждениях на Едином экологическом портале».

А проект Строительного кодекса на государственную экологическую экспертизу не поступал, сообщили в Минэкологии.

«Я категорически против такого положения дел. Эти законопроекты министерство водных ресурсов и ирригации и министерство промышленности и строительства должны направить на государственную экологическую экспертизу», - заявил депутат.

17 января мажилис взял в работу проект Строительного кодекса, проект Водного кодекса, а также законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водных ресурсов». Депутат Бауржан Смагулов отмечал, что принятие Водного кодекса позволит пересмотреть подходы к управлению водными ресурсами, приоритеты сохранения водного потенциала страны и признать «экономическую ценности воды», разграничить и уточнить компетенции государственных органов в этой сфере, а также усилить роль общественности и науки в формировании и реализации госполитики. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявлял, что Водный кодекс планируется принять и направить на подпись президенту до конца 2024 года.

Новый Строительный кодекс предусматривает внедрение информационной системы eQurylys, которая позволит в онлайн режиме контролировать все этапы процесса строительства, внедрение единого реестра разрешений, введение общественного контроля в архитектурно-строительной деятельности, повышение качества строительства, увеличение гарантийного срока эксплуатации строительных объектов с 2 до 5 лет. Также предлагается закрепить нормы по особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах.

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