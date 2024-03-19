Почти 22 млн голосов за Путина были сфальсифицированы, подсчитали «Важные истории»

«Важные истории» по методу физика и электорального аналитика Сергея Шпилькина подсчитали , что минимум 21,9 млн голосов, полученных Владимиром Путиным на прошедших 15-17 марта выборах президента России, были сфальсифицированы. При этом в расчетах не были учтены итоги голосования в Москве, так как ЦИК объединил результаты на участках и при голосовании онлайн.

Суть метода заключается в том, что соотношение голосов, отданных за разных кандидатов, не должно меняться в зависимости от явки. Поэтому, если с увеличением явки результат одного из кандидатов резко растет, это говорит о фальсификациях.

Почти на семи тысячах участках были периоды, когда за час проголосовали более ста человек, тогда как средняя скорость голосования по России была 23 человека в час.

ЦИК утверждает, что за границей за Путина проголосовали 72%, а по подсчетам «Важных историй» почти половину из них он набрал в подконтрольных России странах и воинских частях за рубежом: Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Беларуси и Сирии.

По официальным данным Центризбиркома РФ, за Владимира Путина проголосовали около 76,3 млн человек, или 87,3%.