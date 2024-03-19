Сервис велопроката Almaty Bike возобновит работу после подписания договора – акимат

Автоматизированный сервис велопроката Almaty Bike возобновит работу в этом году после подписания договора на эксплуатацию и содержание, ответили в управлении городской мобильности на официальный запрос «Власти».

Ведомство сообщило, что 18 марта на портале госзакупок было размещено объявление о закупке услуг по эксплуатации и содержанию системы автоматизированного велопроката социального проекта Almaty Bike в 2024 году.

«После завершения конкурсных процедур и определения победителя будет заключен договор и велопрокат возобновит свою работу», - отметили в управлении, добавив, что не рассматривает прекращение финансирования и закрытие велопроката Almaty Bike.

Управление городской мобильности приняло проект в августе 2020 года. С момента передачи на содержание проекта было выделено 50 млн тенге в 2020 году, 339 млн тенге – в 2021 году, 331 млн тенге – в 2022 году и 320 млн тенге – в 2023 году. На 2024 год будет выделено 210 млн тенге.

Ведомство также сообщило, что во время январских событий всего пострадали или были украдены 95 велосипедов. Они были восстановлены за счет бюджетных средств на общую сумму 131 млн тенге.

Ранее сервис Almaty Bike сообщал, что прокат в этом году не могли запустить из-за того, что не был подписан договор на обслуживание, при этом сроки запуска были неизвестны.