20 дополнительных онлайн-сервисов для предпринимателей запустит Минфин в 2024 году

В министерстве финансов начали работу по созданию новой цифровой платформы, которая позволит контролировать бюджет, анализировать меры господдержки и их влияние на отечественных товаропроизводителей. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил глава ведомства Мади Такиев. Он также сообщил, что уже в этом году Минфин запустит 20 дополнительных онлайн-сервисов для предпринимателей.

«Мы начали работу по созданию новой цифровой платформы, которая решит многие вопросы, в том числе, осуществление превентивного контроля над бюджетом, начиная с планирования и заканчивая расходованием бюджета; аналитика по отечественным товаропроизводителям – это влияние мер государственной поддержки, льгот и других факторов на компании и производство», - заявил Такиев.

Он добавил, что все эти сведения могут использоваться для оценки привлекательности рынка для инвесторов.

Говоря о цифровой трансформации налогового и таможенного администрирования, министр сообщил, что уже начата работа по проведению независимого IT-аудита всех информационных систем комитета государственных доходов. По его результатам будет сформирована новая информационная архитектура КГД, уточнил он.

«Независимо от этого в текущем году завершим интеграцию налоговых и таможенных информационных систем. Вместо 14 систем будут функционировать только 5. Тем самым мы создаем принципиально новую единую цифровую систему. Она станет сервисной моделью сопровождения бизнеса на всех этапах жизненного цикла, существенно сократит административную нагрузку на предпринимателей», - заверил министр.

Он добавил, что запущенное ранее мобильное приложение E-Salyq Business уже «позволило отказаться» индивидуальным предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим, от представления налоговой отчетности: программа автоматически определяет доходы и исчисляет налог.

«Наличие мобильного приложения позволило запустить в сентябре 2023 года пилотный проект по платформенной занятости. На первом этапе заключено соглашение о сотрудничестве с “Яндекс. Такси”. В пилоте уже участвуют порядка 10 тыс. водителей такси в городах Астана, Алматы. Также сегодня ведутся разработки по расширению линейки цифровых решений. В этих целях, с учетом мнения предпринимателей, в текущем году планируем реализовать еще 20 дополнительных сервисов», - сообщил глава Минфина.

В частности, новые сервисы дадут возможность бизнесу подавать налоговое заявление о смене режима налогообложения онлайн, а также отправлять извещения субъектам бизнеса о необходимости постановки на учет по НДС в случае подхода оборотов к превышению.

«Таким образом, осуществлен переход на проактивную модель без упора на фискальные меры, чтобы граждане меньше тратили время на подсчет налогов и правильность их исчисления», - подчеркнул Такиев.

Вместе с тем в течение 2025 года планируется завершить расширение функционала информсистем «Электронные счета фактуры» и «Система управления рисками», чтобы была возможность контролировать и анализировать данные из многочисленных источников. Также планируется перенести действующий функционал с информсистем «Астана-1» и «Единое окно» в создаваемую новую таможенную систему «Кеден».

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца года.

«Это крайний срок», - подчеркнул он.

Бектенов также поручил министерству финансов совместно с министерством цифровизации пдо конца года сформировать «новую информационную архитектуру».