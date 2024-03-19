В Астане до конца года будут ограничения в движении по улице Сыганак из-за строительства ЛРТ

С 21 марта и до конца года в Астане поэтапно изменят дорожное движение на некоторых участках улицы Сыганак из-за строительства ЛРТ, сообщает акимат столицы.

С 21 марта по 6 апреля изменят движение на участке улицы Сыганак от улицы Казак радиосы до улицы Сауран. Ограничение будет действовать по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел. На этом участке будет монтаж сборных железобетонных балок. При этом для жителей ЖК «Номад» будет открыт проезд со стороны улицы Казак радиосы.

С 29 марта по 15 апреля будет ограничено движение по южной стороне улицы Сыганак по направлению проспекта Мангилик Ел от улицы Сауран до улицы Акмешит. Здесь будет вестись установка сборных балок.

С 21 марта по 25 мая движение изменится на участке улицы Сыганак от улицы Акмешит до улицы Туркестан для строительства станции 112 с интеграцией со зданием «Абу Даби Плаза». Ограничение коснется южной стороны улицы Сыганак по направлению проспекта Мангилик Ел.

С 21 марта по 1 мая на участке улицы Сыганак от улицы Туркестан до гостиницы «Пекин Палас» будет также ограничено движение по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел. При этом правоповоротный съезд от улицы Туркестан на улицу Сыганак остается открытым.

С 21 мая по 30 сентября на участке улицы Сыганак от гостиницы «Пекин Палас» до проспекта Мангилик Ел полосы движения в обоих направлениях будут сокращены для работ по устройству свай, ростверков и опор.

С 21 марта по 31 декабря на транспортной развязке по типу «полный клевер» Сыганак/Мангилик Ел будет ограничено движение со стороны проспекта Мангилик Ел, подъем на улицу Сыганак для строительства станции 113.

При этом сквозные передвижения будут открыты по улицам Сауран, Акмешит и Туркестан.

Акимат просит гостей и жителей столицы заранее планировать маршрут передвижения и отнестись с пониманием к проводимым работам.