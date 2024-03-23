В России по делу о теракте задержаны 11 человек

Глава ФСБ России Александр Бортников доложил президенту о задержании 11 подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», в том числе четырех человек, которые подозреваются непосредственно в совершении нападения, сообщает ТАСС .

По данным ФСБ, после совершения теракта подозреваемые пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы. Также утверждается, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике, а террористы «имели соответствующие контакты на украинской стороне».

Следственный комитет России сообщает о задержании в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, четверых подозреваемых «из числа лиц, совершивших теракт».

Также СК сообщает, что число погибших в результате теракта выросло до 93. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в основном они погибли от огнестрельных ранений и отравление продуктами горения. Но в ведомстве отмечают, что «число погибших еще возрастет».

По предварительным итогам осмотра помещений концертного зала известно, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие и легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений.

Между тем Минздрав Подмосковья опубликовал список опознанных погибших в результате теракта, в нем 41 человек. В списке пострадавших - 121 человек.

Напомним, что накануне источник «Важных историй», близкий к оперштабу, заявил, что спецслужбы исключили версию о причастности Украины или ИГИЛ к теракту. О том, что ответственность на себя взяло подразделение ИГИЛ, писала газета NYT.

Позже в Следственном комитете сообщили, что число жертв выросло до 115. Пожарные разбирают завалы и находят тела.

Telegram-канал Baza пишет, что в туалете найдены тела 28 погибших, еще 14 человек нашли на эвакуационной лестнице.

Новость обновлена в 15:10. Уточнено число жертв теракта.