Строительство ТЭЦ в Кокшетау может начаться уже в этом году – Саткалиев

Российская компания «Интер РАО – Экспорт» может приступить к строительству ТЭЦ в Кокшетау уже в этом году, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«По Кокшетау уже вносятся корректировки в ТЭО, речь идет о достаточно большом прогрессе с возможностью начала строительство уже в текущем году», - сообщил Саткалиев.

Также он сообщил, что по ТЭЦ в Усть-Каменогорске и Семее завершается разработка технико-экономических обоснований, по итогам «будут утверждены технические решения, заказ на оборудование на соответствующих заводах и утвержден окончательный график их реализации».

«В настоящее время идет согласование также и в России в части предоставления льготных займов, связанных с экспортным кредитованием поставщиков оборудования», - добавил глава Минэнерго.

Напомним, в ноябре прошлого года министры энергетики Казахстана и России подписали меморандум об участии РФ в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане – в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау. Позднее первый вице-премьер Роман Скляр отметил, что строительство будет «под ключ», но будут угольными «по самым современным средствам, пылеулавливанию».

В конце декабря «Самрук-Казына» и «Самрук-Энерго» подписали соглашения уже с российскими компаниями «Интер РАО – Экспорт» и «Фирма ОРГРЭС» по проекту строительства трех ТЭЦ в Казахстане.