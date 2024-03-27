Детеныши гималайских медведей родились в зоопарке Алматы

У гималайских медведей Яшина и Уссури в зоопарке Алматы родились два медвежонка.

Как сообщается на странице зоопарка в Instagram, медвежата появились на свет 12 декабря прошлого года.

«Мама и малыши чувствуют себя отлично, и это уже второй приплод этой удивительной пары медведей. Первенец, девочка, родилась в 2022 году, а теперь у нас два милых медвежонка-мальчика. Пока мамочка находится со своими двойняшками в домике-берлоге и на улицу не выходит», - говорится в сообщении.

Подписчикам предлагают принять участие в конкурсе и выбрать имена для медвежат.

Напомним, ранее в зоопарке сообщили о появлении потомства у пары тянь-шаньских бурых медведей Герды и Курманбека: 29 декабря 2023 года у них родилось два медвежонка.