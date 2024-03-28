Финрегулятор обсуждает с китайскими, корейскими и турецкими банками открытие новых дочерних банков в Казахстане

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов в четверг в сенате сообщил, что сейчас идут обсуждения с китайскими, корейскими и турецкими банками по открытию ими новых дочерних банков в Казахстане.

Абдрахманов напомнил, что три российских банка – «Сбербанк», ВТБ и «Альфа-Банк» после февраля 2022 года «прекратили свою работу и практически ушли с рынка», а их клиенты и заемщики ушли в казахстанские крупные банки, «и снова их концентрация в системе увеличилась».

«Мы сейчас совместно с Нацбанком ведем активное обсуждение с китайскими, корейскими, турецкими банками по открытию новых дочерних банков, чтобы появились конкуренты для крупных банков, это позволит снизить ставки», - сказал он.

Также в агентстве ожидают, что дочерние иностранные банки в Казахстане «тоже активизируются», в частности Банк Китая, ICBC, «ТПБК Банк», «Шинхан Банк» и корейский банк.

«Их акционеры – достаточно крупные институты, но объемы инвестиций и вложения в нашу экономику очень низкие. Поэтому мы с ними сейчас ведем активную работу, чтобы они уже вышли на более достойный уровень. В основном они занимаются платежами, переводами, потребительским кредитованием, но здесь они должны быть более активными», - пояснил Абдрахманов.

По его словам, все эти изменения планируется предусмотреть в рамках законопроекта по развитию финансового рынка и защите потребителей.