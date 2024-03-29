Подземный переход от вокзала «Алматы-2» до станции метро «Райымбек батыра» построят в Алматы

Также запланировано строительство трех транспортно-пересадочных узлов
В рамках мастер-плана транспортного каркаса города Алматы будет построено три транспортно-пересадочных узла: на проспекте Райымбека – остановка «Городская больница №7», по улице Бокейханова – автовокзал «Салем», на пересечении ул. Пушкина – пр. Райымбека, остановка «Саяхат». Как сообщил руководитель управления финансов города Канат Сухамбеков, выступая на очередной XV сессии маслихата, на это потратят 5 млрд тенге.
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