Подземный переход от вокзала «Алматы-2» до станции метро «Райымбек батыра» построят в Алматы

В рамках мастер-плана транспортного каркаса города Алматы будет построено три транспортно-пересадочных узла: на проспекте Райымбека – остановка «Городская больница №7», по улице Бокейханова – автовокзал «Салем», на пересечении ул. Пушкина – пр. Райымбека, остановка «Саяхат». Как сообщил руководитель управления финансов города Канат Сухамбеков, выступая на очередной XV сессии маслихата, на это потратят 5 млрд тенге.

Также в этом году планируется завершить строительство транспортных развязок на пересечении Сейфуллина – Жансугурова, Саина – Акын Сара и пробивки улицы Саина. На эти цели будет дополнительно выделено 3,6 млрд тенге.

«В целях реализации дорожной карты Программы развития города Алматы планируется проектирование десяти отстойно-разворотных площадок, реконструкцию Талгарского тракта (от улицы Халиуллина до границы города), строительство подземного пешеходного тоннеля от железнодорожного вокзала "Алматы-2" до станции метро "Райымбек батыра"», - также сообщил Сухамбеков. Кроме того, запланировано начать реконструкцию Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминская и продолжить пробивку проспекта Абая от ул. Ашимова в мкр. Калкаман до границы города. Ее планируется завершить в декабре 2024 года, на это потратят 1,7 млрд тенге.

Также из бюджета выделяется 2 млрд тенге на проведение ежегодного среднего и текущего ремонта 30 км тротуаров, 5 км велодорожек, 40 остановочных карманов и площадок, а также 23 сложных транспортных сооружений (мостов и эстакад).