Актюбинское водохранилище практически заполнено – Минводы

Водохранилища в Казахстане заполнены выше нормы, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. В частности, в 17 водохранилищах превышение составляет на 8% больше уровня прошлого года, в 11 – на 5%.

«Сегодня в бассейнах рек южных регионов водохранилища находятся в режиме накопления, ведутся подготовительные работы к поливному периоду. Накопление 17 крупных водохранилищ в среднем составляет 87%, что на 8% больше уровня прошлого года. К примеру, Шардаринское водохранилище наполнено на 98%, Коксарайский контррегулятор с учетом технического состояния наполнен на 46%, Тасоткельское водохранилище – на 78%», - сообщил Нуржигитов.

Он добавил, что в 11 крупных водохранилищах северного региона накопление в среднем составляет 84%, что на 5% выше прошлогоднего уровня, в западных регионах среднее накопление семи крупных водохранилищах – 68%, что на 7% меньше прошлогоднего показателя. В восточных регионах в трех крупных водохранилищах в среднем накопление на уровне прошлого года и составляет 65%, в четырех крупных водохранилищах Центрального Казахстана среднее накопление составляет 90%, что на 20% выше показателя прошлого года.

«Согласно прогнозу “Казгидромета” на краткосрочный период, с 30 марта по 5 апреля, существует риск увеличения объема воды по ряду водохранилищ. В связи с этим ведется работа по своевременному пропуску воды », - заверил глава Минводы.

В частности, в Актюбинское водохранилище с 27 по 29 марта поступило 200 млн кубометров воды, что составляет 80% от проектного объема, и на 1 апреля оно наполнено на 86%. Самаркандское водохранилище в Карагандинской области заполнено на 100%, Шерубай-Нуринские водохранилище в области Улытау – на 96%.