Тогда же будут известны и ее условия
Новую жилищную программу запустят в Казахстане 1 мая
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Новую ипотечную программу для жителей моногородов, сел и районных центров правительство планирует запустить 1 мая, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

«Эта программа сейчас производится привлечением “Отбасы банка” 300 млрд тенге – это общий размер программы. Ставка для социально-уязвимых слоев населения не будет превышать 7%. 1 мая мы объявим полностью все условия программы», - сообщил Шарлапаев.

Он пояснил, что на реализацию программы привлекаются «деньги с рынка», поэтому требуется время на ее запуск.

Напомним, ходе третьего заседания национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев поручил запустить новую ипотечную программу для жителей сел и районных центров и нарастить объемы арендного жилья с правом выкупа. В середине марта пресс-служба правительства сообщала, что новая программа будет запущена совместно с «Отбасы банком», на ипотечные займы будет предусмотрено 300 млрд тенге.

По данным правительства, в новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям.

В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить жильем 12 тыс. нуждающихся семей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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